Тренинг по безопасной езде на электросамокатах провели в Красногорске

Для повышения уровня культуры езды на электросамокатах на набережной Павшинской Поймы в Красногорске прошел экспресс-тренинг «Безопасная мобильность». Мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции и представители сервиса кикшеринга.

Тренинг разбили на две части. Сначала автоинспекторы рассказали собравшимся о правилах эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Специалисты сервиса кикшеринга продемонстрировали правила на практике. Отдельное внимание уделили экипировке: участникам занятия показали, как подбирать и фиксировать необходимую амуницию и шлем.

Во второй части тренинга гости мероприятия смогли покататься на электросамокатах, применяя уже приобретенные знания. Собравшимся также показали, как правильно парковать средство индивидуальной мобильности, чтобы оно не мешало другим участникам дорожного движения. На занятии особое внимание уделили техническим характеристикам электросамокатов.

В конце тренинга всем участникам раздали световозвращающие аксессуары и полезные памятки по правилам дорожного движения.