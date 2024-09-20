Тренинг на сплочение провели для студентов техникума в Дмитрове

Студентов Дмитровского техникума обучили работать в команде. Для них провели мероприятие на сплочение.

Участие в тренинге приняли амбассадоры «Профессионалитета» и студенты, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Ребят учили слушать друг друга, отстаивать свое мнение, договариваться, принимать совместные решения.

Также тренинг сформировал благоприятный психологический климат внутри коллектива, помог студентам раскрепоститься и узнать друг друга. Особенно это актуально для первокурсников.

«От того, насколько слаженными и профессиональными будут действия ребят в профессии, зависит безопасность и жизнь многих людей. Поэтому важно заложить фундамент дружбы, сплоченности, доверия, надежного плеча. У ребят все получится! Желаю им успехов!» — прокомментировала директор Дмитровского техникума Ирина Александровская.

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