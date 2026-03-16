Тренинг для медицинских работников провели в Щелкове

Руководство Щелковской больницы организовало для своих сотрудников психологический тренинг, направленный на укрепление внутренних связей. Образовательная сессия прошла под руководством ведущих экспертов Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Своим опытом с щелковскими медиками поделились Евгений Лыков и Алина Устьянцева — специалисты, занимающиеся профессиональным развитием кадров в системе здравоохранения Подмосковья.

Программа обучения была насыщенной и многогранной. Теоретическая часть базировалась на концепции Рэймонда Белбина. Врачи изучали типологию командных ролей, что позволило им понять, как правильно распределять функции в коллективе для достижения максимального результата.

«Знание того, кто в команде является „идейным вдохновителем“, а кто — „контролером“ или „исполнителем“, критически важно в условиях оперативного принятия решений. Практический блок включал в себя серию упражнений и игровых механик. Основной акцент был сделан на выстраивании эмоционального контакта и формировании глубокого взаимного доверия», — поделились организаторы.

Врачи учились слышать коллег без слов, находить компромиссы в стрессовых ситуациях и оказывать психологическую поддержку друг другу. По завершении тренинга участники отметили его высокую практическую ценность.