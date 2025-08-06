Тренинг для координаторов волонтерского корпуса «Интервидения» прошел в Жуковском

В Жуковском завершилось двухдневное обучение тим-лидеров, которые будут координировать работу волонтерского корпуса на предстоящем международном конкурсе «Интервидение». Масштабное музыкальное событие пройдет 20 сентября.

В обучении приняли участие более 40 опытных волонтеров, прошедших строгий отбор. Они узнали об особенностях организации конкурса, методиках подготовки добровольцев и тонкостях работы в 11 различных направлениях — от сопровождения делегаций до взаимодействия со средствами массовой информации.

«Спасибо что вы решили стать частью этого события. Мы получили более 2,5 тысячи заявок со всей страны, а сам волонтерский корпус будет состоять почти из 500 добровольцев. Мы очень ценим каждого из вас за желание и стремление сделать этот конкурс действительно ярким, атмосферным и комфортным для всех участников и гостей», — отметила мнистр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Обучающую программу провел руководитель управления креатива и разработки образовательных программ проекта «Твой Ход» Артем Рыков. Участников также ждали мастер-классы, включая занятие по первой помощи, и командообразующие тренинги.

В августе тим-лидерам предстоит провести 10 обучающих сессий для будущих волонтеров «Интервидения».