Тренинг «Без промилле» провели для водителей в Раменском округе

Главной особенностью тренинга стали специальные очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Участники на собственном опыте убедились, как меняется восприятие человека под воздействием спиртного. Задача пройти по прямой линии в таких очках давалась с большим трудом.

«Все это для того, чтобы наглядно показать, как градус снижает концентрацию внимания и в целом ставит под угрозу не только жизнь водителя, но и пассажиров. Простое задание могли выполнить далеко не все. Надеемся, что наши тренинги будут способствовать осознанному и трезвому выбору водителей», — рассказала сотрудник отдела пропаганды Союза безопасности дорожного движения Московской области Александра Горюнова.