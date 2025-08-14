Тренинг «Без промилле» провели для водителей в Раменском округе

Мастер-класс в Раменском пассажирском автотранспортном предприятии организовали областной Союз безопасности дорожного движения и Госавтоинспекция. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании «Трезвый водитель».
Главной особенностью тренинга стали специальные очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Участники на собственном опыте убедились, как меняется восприятие человека под воздействием спиртного. Задача пройти по прямой линии в таких очках давалась с большим трудом.
«Все это для того, чтобы наглядно показать, как градус снижает концентрацию внимания и в целом ставит под угрозу не только жизнь водителя, но и пассажиров. Простое задание могли выполнить далеко не все. Надеемся, что наши тренинги будут способствовать осознанному и трезвому выбору водителей», — рассказала сотрудник отдела пропаганды Союза безопасности дорожного движения Московской области Александра Горюнова.
Внимание на тренинге уделили и соблюдению правил дорожного движения, а также статистике дорожно-транспортных происшествий.
В мастер-классе приняли участие не только водители со стажем, но и те, кто недавно получил права. Все они ушли не с пустыми руками. Участникам подарили стикеры на телефон с фирменными героями ПДД и алкотестеры.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте