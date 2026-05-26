Тренеры-преподаватели Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья

В Доме правительства Московской области прошла церемония вручения свидетельств на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Обладателями свидетельств стали пять тренеров-преподавателей из областных и муниципальных спортивных школ.

Свидетельства вручили первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и заместитель министра жилищной политики Московской области Александр Терешков.

«Поддержка тренеров – это вклад в будущее нашего спорта», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

По условиям программы участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту.

Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы городского округа Долгопрудный Вячеслав Еремин работает в Подмосковье с 2012 года. Под его руководством занимаются 50 спортсменов, 19 из которых входят в состав сборной Подмосковья по регби, 11 – в состав национальной команды.

«Благодаря правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву у нас в Московской области существует такая программа – социальная ипотека для тренеров», – отметил Вячеслав Еремин.

Подробности об условиях получения социальной ипотеки можно узнать на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

