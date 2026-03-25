Тренеры из Подмосковья прошли обучение в Федеральном центре компетенций

Тренеры Регионального центра компетенций Московской области завершили обучение в Федеральном центре компетенций в Москве. Эксперты ФЦК передали подмосковному центру программы обучения для социальной сферы.

Специалисты РЦК МО изучили методики внедрения инструментов бережливого производства в социальных организациях. Они освоили основы бережливого производства, применение системы организации рабочего места 5С, картирование процессов и методику решения проблем на предприятиях социальной сферы.

Полученные навыки позволят тренерам РЦК более эффективно сопровождать проекты по повышению производительности труда в регионе.

Напомним, что специалисты РЦК МО помогают компаниям внедрять инструменты бережливого производства, которые позволяют экономить ресурсы и повышать ключевые производственные показатели без дополнительных затрат. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://производительность.рф). Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/).