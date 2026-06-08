Тренеру по регби из Подмосковья вручили сертификат на жилищную субсидию

В городском округе Химки прошла церемония награждения тренера по регби Вячеслава Еремина. Его воспитанники показывают выдающиеся результаты на турнирах и соревнованиях. Работу наставника отметили в правительстве Московской области.

Заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и заместитель министра жилищной политики Московской области Александр Терешков вручили Вячеславу Еремину сертификат на получение жилищной субсидии в размере восьми миллионов рублей. Это результат 14 лет работы тренера в спортивной школе.

Программа «Социальная ипотека» позволяет участникам получить 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет регион будет гасить основной долг по кредиту, а тренер будет платить только проценты.

С 2018 года обладателями социальной ипотеки стали уже 70 подмосковных тренеров-преподавателей. Теперь в их числе и Вячеслав Еремин.