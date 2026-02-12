Тренеру-легенде из Электрогорска вручили клюшки для юных хоккеистов Павловского Посада

Владимир Чернецов воспитал олимпийского чемпиона и отдал хоккею 55 лет. Его просьбу о поддержке юных спортсменов выполнили депутат Госдумы и глава округа.

9 февраля в Электрогорске чествовали человека, который полвека назад собрал здесь первую мужскую хоккейную команду. Владимир Чернецов получил сертификат на полный комплект клюшек для воспитанников спортшколы «Вымпел». Подарок вручили депутат Государственной Думы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Имя Чернецова в местном хоккее — легендарное. Именно он поставил на коньки Михаила Васильева, который позже стал олимпийским чемпионом. Через тренерские руки Владимира Ивановича прошли поколения игроков. И сегодня, в 77 лет, он продолжает тренировать мальчишек, а еще недавно сам выходил на лед.

Гости пообщались с юными хоккеистами. Ребята признались: тренер строго спрашивает не только на тренировках, но и в школе. Он следит за успеваемостью и учит ответственности.

«Когда человек с такой биографией просит помочь команде, отказать нельзя. Владимир Иванович не просто тренер, он наставник, который 55 лет формирует характер и судьбы», — отметил Геннадий Панин.