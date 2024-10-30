Тренеров Воскресенска поздравили с профессиональным праздником

Муниципальный депутат городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Олег Сухарь поздравил заслуженного тренера России, тренера МБУ «СШ „Химик“ Александра Ерохова с профессиональным праздником. Александр Ерохов является одним из наставников, посвятивших свою жизнь воспитанию будущих чемпионов.

Воскресенск гордится своими спортивными достижениями, которые во многом стали возможны благодаря усилиям талантливых и преданных своему делу тренеров. Его вклад в развитие хоккея трудно переоценить — среди его воспитанников значатся такие выдающиеся спортсмены, как чемпион мира 2014 года и обладатель Кубка Стэнли 2012 года Андрей Локтионов.

Олег Сухарь выразил глубокую благодарность Александру Ерохову за его неоценимый вклад в развитие отечественного хоккея и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. Тренерская работа требует не только профессионализма, но и огромной преданности делу, и Александр Ерохов является ярким примером такого подхода.

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