Тренеров спортивной школы наградили ко Дню детского футбола в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Всемирный день детского футбола отметили на стадионе «Гидросталь» в Чехове. Здесь прошел товарищеский турнир команд спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева.

Муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Константин Безрукавый поздравил тренерский состав и вручил им благодарственные письма. Футболистов наградили мячами.

За профессионализм и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения наградили Павла Гусева, Юрия Михайлова и Андрея Свиридова.

После торжественной части ребята 2015 года рождения разделились на четыре команды и сыграли в футбол. Победу в матчах одержал четвертый состав «Витязя».

Второе место завоевала третья команда, первый состав «Витязя» завоевал бронзу, а замыкающими турнирной таблицы стали игроки второго состава.

Отметим, что торжественное мероприятие прошло в рамках спортивного марафона «Сила России».