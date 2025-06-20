Тренеров спортивной школы наградили ко Дню детского футбола в Чехове
Всемирный день детского футбола отметили на стадионе «Гидросталь» в Чехове. Здесь прошел товарищеский турнир команд спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева.
Муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Константин Безрукавый поздравил тренерский состав и вручил им благодарственные письма. Футболистов наградили мячами.
За профессионализм и значительный вклад в воспитание подрастающего поколения наградили Павла Гусева, Юрия Михайлова и Андрея Свиридова.
После торжественной части ребята 2015 года рождения разделились на четыре команды и сыграли в футбол. Победу в матчах одержал четвертый состав «Витязя».
Второе место завоевала третья команда, первый состав «Витязя» завоевал бронзу, а замыкающими турнирной таблицы стали игроки второго состава.
Отметим, что торжественное мероприятие прошло в рамках спортивного марафона «Сила России».