Тренерам из Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по соципотеке

Торжественная церемония вручения жилищных сертификатов прошла в Доме правительства Московской области. Свидетельствами по программе «Социальная ипотека» наградили тренеров-преподавателей спортивных школ. Об этом передали в подмосковном Минспорта.

Мероприятие провел первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

С 2018 года участниками программы «Социальная ипотека» стали более 70 подмосковных тренеров. В этом году сертификаты получили пять педагогов из областных и муниципальных спортшкол. По словам министра жилищной политики региона Елены Волковой, всего за 2025 год вручат 296 свидетельств — медработникам, учителям, молодым ученым, специалистам ОПК и тренерам.

«По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — пояснила Волкова.

Жилищные сертификаты получили тренеры-преподаватели:

по пулевой стрельбе — Дмитрий Подшибякин из областной спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта;

по горнолыжному спорту — Мария Сафронова из муниципальный спортивной школы Звенигорода;

по дзюдо — Александр Федосов из региональной спортшколы олимпийского резерва по единоборствам;

по тхэквондо — Хочбар Нурмагомедов из областного училища олимпийского резерва;

по гандболу — Станислав Кочергин из региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта;

Все они готовят мастеров спорта, чемпионов России, победителей первенств и других соревнований различного уровня.

В ведомстве напомнили, что поучаствовать в программе «Социальная ипотека» могут тренеры-преподаватели со стажем не менее трех лет. При отборе учитываются квалификация, звания и награды, а также наличие воспитанников в сборных. Подробнее о программе можно узнать на сайте Минспорта МО.