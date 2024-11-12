Тренера из Лобни пригласили судьей на Кубок мира по тхэквондо

Гранд-мастер Пак Пон Док стал судьей на Кубке мира в Узбекистане. Тренер из Лобни получил приглашение от Международной федерации тхэквондо.

Карьера гранд-мастера охватывает множество стран, а его ученики показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Среди них одно из главных достижений — демонстрационные выступления команды Северной Кореи, которую Пак тренировал в течение десяти лет. Под его руководством спортсмены достигли небывалых высот и стали одними из лучших в мире.

В Лобне тренируются и готовятся к соревнованиям под его руководством спортсмены центра «Молодая гвардия».

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