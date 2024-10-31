Тренера из Котельников Владимира Арешкина наградили почетным знаком

Владимир Арешкин уже 14 лет воспитывает молодых спортсменов в Котельниках и стал хорошим примером для них. Многие его подопечные добились выдающихся результатов в рукопашном бое и продолжают совершенствовать свое мастерство.

В День тренера, который отмечается в России 30 октября, Михаил Соболев вручил Владимиру Арешкину знак «За заслуги перед городом Котельники». Глава округа поблагодарил выдающегося тренера за его труд, успехи и неоценимый вклад в воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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