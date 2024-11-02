Тренера из Балашихи наградили знаком отличия областного уровня

Тренер-преподаватель по плаванию высшей категории Дмитрий Зылев из Балашихи получил награду от министерства физической культуры и спорта Московской области. Его отметили за высокие достижения.

Дмитрий Зылев работает в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе. Ему вручили знак отличия «Спортивная доблесть» III степени.

Такую награду получают члены сборных команд Московской области, победители и призеры всероссийских и международных соревнований, тренеры, готовившие таких спортсменов, а также специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов, за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта.

Отметим, что спортшкола, в которой трудится Дмитрий, основана более 20 лет назад. Здесь тренируют по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, и ряду других направлений спорта.

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