Тренера и воспитанника секции по гребле в Шатуре наградили знаками отличия

Тренера-преподавателя секции гребли на байдарках Самата Таканаева и его воспитанника Степана Белова наградили знаками отличия областного уровня «Спортивная доблесть». Им присвоили II и III степени соответственно.

Самат Таканаев и Степан Белов получили знаки отличия за участие в летней спартакиаде учащихся России. В ней приняли участие 300 гребцов из 30 регионов России. Финал по гребле на байдарках и каноэ в рамках XII летней Спартакиады проходил с 6 по 10 августа в Барнауле. Спортсмены из Шатуры выступали в составе сборной Московской области. В итоге Степан Белов занял третье место в составе байдарки-четверки на дистанции 500 метров.

«Спортивная доблесть» — форма поощрения жителей Подмосковья за достижения в сфере физической культуры, в том числе массового спорта, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.

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