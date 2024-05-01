Тренер Валерий Серегин из Химок воспитал свыше 20 тысяч лыжников | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 19:06 Тренер Валерий Серегин из Химок воспитал свыше 20 тысяч лыжников Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химки заслуженно считаются спортивным центром Московской области. В этом городе живут выдающиеся спортсмены, включая победителей и призеров национальных, международных, Олимпийских и Паралимпийских соревнований. Основоположником лыжного спорта в Химках стал знаменитый тренер Валерий Серегин.

За 36 лет своей карьеры, начавшейся после окончания института физкультуры в 1959 году, Валерий Николаевич внес значительный вклад в развитие спорта в Химках, обучая в школе олимпийского резерва и позже в школе-интернате вместе с женой Натальей. Супруги подготовили более 20 тысяч спортсменов. После смерти Валерия Николаевича в 1995 году, его память почитают, проводя ежегодные соревнования и увековечив его имя мемориальной доской.

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Светлана Серегина, следуя примеру своих родителей, также выбрала путь тренера после института физкультуры и уже более четверти века работает в школе-интернате. Ее дочь Наталья продолжает семейную традицию, активно участвуя в спортивной жизни и развитии физической культуры.

Лыжный спорт играет особую роль в жизни семьи Серегиных. Наталья с детства занималась лыжами под руководством дедушки и достигла значительных успехов до травмы колена, которая заставила её покинуть профессиональный спорт. Тем не менее, она продолжает работать в сфере физической культуры, тренируя детей и работая инструктором.

Алексей Чувашев, супруг Натальи и заслуженный мастер спорта, известен своими достижениями в адаптивной академической гребле и стрельбе из лука, продолжая традиции семьи Серегиных.

Эта семья является символом гордости для Химок, демонстрируя единство, поддержку и преданность спорту и физической культуре.

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