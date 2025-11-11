Тренер в Пушкино выиграл грант президента федерации водных видов спорта

Тренер спортшколы «Ивантеевка» из Пушкинского округа Светлана Николаева получила грант президента Федерации водных видов спорта России для молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Федерация водных видов спорта подвела итоги программы поддержки молодых специалистов. В число 11 победителей со всей страны вошла и Светлана Николаева. Свои первые шаги в тренерской деятельности Светлана сделала еще во время учебы в РГУФКСМиТ, когда начала работать с детьми в оздоровительной группе и отбирать талантливых ребят для дальнейших занятий плаванием.

С 2020 года она преподает в спортшколе «Ивантеевка». За это время под ее руководством подготовили пять мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и 23 спортсмена первого разряда. Воспитанники Николаевой регулярно входят в число призеров первенств Центрального федерального округа и финалистов всероссийских соревнований. Так, в 2023 году команда спортшколы завоевала Кубок губернатора Московской области.

Грант президента Федерации водных видов спорта учредили для поддержки молодых тренеров и развития кадрового потенциала в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».