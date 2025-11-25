Тренер СК «Арена-Истра» подтвердил звание КМС по вольной борьбе

Данила Лось, инструктор спорткомплекса «Арена-Истра», занял третье место на престижных всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Туле и подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Инструктор спорткомплекса «Арена-Истра» Данила Лось успешно подтвердил звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Свой статус он защитил на всероссийских соревнованиях среди мужчин в Туле, где выступали более 200 спортсменов высшего уровня.

В весовой категории до 74 кг Данила продемонстрировал хорошую подготовку и волю к победе, завоевав бронзу в условиях высокой конкуренции. Турнир проходил с 20 по 22 ноября 2025 года и собрал сильнейших борцов страны.