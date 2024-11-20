Тренер из Реутова примет участие в телепередаче «Суперниндзя-3»

Тренер спортивного комплекса «Школа героев» из Реутова Ксения Моисеева будет участвовать в проекте федерального телеканала «Суперниндзя-3». В этом сезоне зрители смогут увидеть, как она справляется с препятствиями, демонстрируя свою выносливость и мастерство.

Кроме того, на базе «Школы героев» в Реутове стартовал кастинг для второго сезона проекта «Суперниндзя Дети». В нем примут участие около четырёхсот молодых спортсменов из Московской области в возрасте от девяти до 14 лет.

В Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, а также развитию всевозможных секций для жителей всех возрастов. Бесплатные занятия проводятся в городских парках, кроме того, действуют несколько крупных секций по различным видам спорта, воспитанники которых на регулярной основе пополняют общегородскую копилку трофеев медалями и кубками соревнований и турниров регионального, всероссийского и международного уровней.

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