Тренер подмосковных спортсменов возглавил сборную России по плаванию

Как сообщили в региональном Минспорте, Андрея Шишина порекомендовали на должность главного тренера в январе этого года. Ранее на этом посту был Сергей Чепик. Под его руководством команда успешно выступила на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.

Андрей Шишин входит в состав сборной в качестве тренера с 2010 года. В 2023 году он стал старшим тренером юниорской команды. Он подготовил олимпийского чемпиона Евгения Рылова, а также призера Олимпийских игр Ивана Гирева.

«Сейчас ближайшая задача подвести сборную команду России по плаванию к чемпионату мира в боевой готовности. Данный чемпионат будет являться отправной точкой при подготовке к 34-м Олимпийским играм 2028 года. Сегодня в рамках чемпионата России в Казани ждем на водных дорожках сильнейших пловцов Московской области», — рассказал о планах Андрей Шишин.