Тренер по синхронному плаванию из Чехова станет судьей международного турнира

Тренер подмосковной сборной по синхронному плаванию Полина Прощенко из Чехова стала первой россиянкой, которую допустили к международным соревнованиям в качестве судьи после отстранения российских спортсменов в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​​«Для меня это будет первая поездка на крупный международный старт в качестве судьи международной категории. Я ждала этого момента с 2019 года. Уже штудирую правила вдоль и поперек и, конечно же, немного волнуюсь!» — поделилась эмоциями Прощенко.

Полина будет работать техническим контролером на открытом чемпионате Венгрии по синхронному плаванию, который пройдет с 26 по 29 июня в Будапеште. Вместе с ней на турнире выступит и юниорская сборная России — спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир пройдет по правилам международной федерации плавания World Aquatics.

В чемпионате примут участие более 130 спортсменов из разных стран, включая Венгрию, Новую Зеландию, Болгарию, Польшу, Сербию, Хорватию, Нидерланды, Швейцарию, Чехию, Гонконг и Россию.

Напомним, что World Aquatics в марте 2022 года отстранила российских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований. В сентябре 2023 года организация разрешила участие в турнирах, но только в нейтральном статусе.