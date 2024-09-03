Тренеру по легкой атлетике в Балашихе выдали сертификат льготной ипотеки

Мастер спорта международного класса, тренер высшей категории по легкой атлетике Кристина Угарова стала первой из своих коллег в Балашихе, кто получил сертификат на покупку жилья. Спортсменка получила документ по губернаторской программе «Социальная ипотека».

Теперь девушка будет жить ближе к спортивному комплексу, за счет этого сэкономит время на дорогу.

«Безусловно, эта программа очень мотивирует в дальнейшей работе в качестве наставника и тренера. Считаю, что такая возможность должна предоставляться тренерам и в других регионах России. Я благодарна этой программе, которая действует у нас в Московской области. Сейчас я в процессе покупки собственного жилья, уже подобрала удобный вариант возле спортшколы в микрорайоне Железнодорожный. Меньше буду тратить времени на дорогу и больше уделять тренировкам со своими спортсменами», — рассказала Угарова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые, молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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