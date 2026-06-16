Тренер из Воскресенска стал призером чемпионата России по бадминтону

Чемпионат России по бадминтону среди ветеранов проходил с 11 по 15 июня в городе Ельце Липецкой области. Тренер-преподаватель «Спортивной школы по единоборствам» Вадим Ицков из Воскресенска выступил на турнире очень успешно и завоевал полный комплект медалей.

Чемпионат собрал 224 сильнейших спортсмена из 41 региона страны. В условиях высочайшей конкуренции Вадим Ицков продемонстрировал отличную физическую форму, настоящий чемпионский характер, волю к победе и высокое мастерство

Воскресенец стал сильнейшим в одиночном разряде, занял первое место в смешанном разряде и выиграл бронзовую награду в парном разряде. Такие результаты стали итогом упорных тренировок, дисциплины и преданности своему делу. Вадим Ицков показал достойный пример для юных бадминтонистов, которых он тренирует.