Тренер из Воскресенска принял участие в судействе международной спартакиады

Мастер спорта СССР и специалист молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев выступил в роли судьи на соревнованиях по боксу, проходивших в рамках XIV Международной спартакиады студентов транспортных вузов. Александр Катанаев, обладающий званием тренера высшей категории, а также судьи всероссийской и международной категории, внес свой профессиональный вклад в проведение турнира.

Трехдневные соревнования были приурочены к Транспортной неделе и Международному форуму и выставке «Транспорт России». В спартакиаде приняли участие более 700 студентов из 20 транспортных вузов страны. Участники состязались в семи спортивных дисциплинах: шахматах, плавании, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, баскетболе и боксе.

Отметим, что Александр Катанаев имеет богатую спортивную карьеру. В юности он становился победителем чемпионатов Казахстана и России по боксу среди юношей и молодежи, а также завоевал титул чемпиона Казахстана. На всесоюзных соревнованиях он представлял команду «Трудовые резервы», которая заняла первое место на Кубке СССР.

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