Тренер из Воскресенка получил звание заслуженного работника физкультуры

Отличившихся сотрудников, тренеров и руководителей спортивных учреждений Подмосковья чествовали на заседании коллегии министерства физической культуры и спорта региона. Подведение итогов 2024 года состоялось в Доме правительства Московской области.

Главный тренер воскресенской женской хоккейной команды «7.62». Александр Сырцов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области». Награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев.

Еще один представитель Воскресенска, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтову получил диплом призера конкурса «Цифровая трансформация спорта в Московской области — 2024».

Андрей Воробьев отметил важность работы, которую выполняют тренеры, наставники, спортсмены. Они прививают молодежи интерес к здоровому образу жизни и физической активности. «Одна из особенностей нашего Подмосковья — это, безусловно, любовь к спорту», — сказал губернатор региона.