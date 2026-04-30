Тренер из Раменского получил награду Минспорта России

Тренер высшей категории Дмитрий Емельянов удостоен Благодарственного письма министра спорта Российской Федерации. Награду вручили за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Дмитрий Николаевич работает в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике Раменского округа. Он отдал отрасли 35 лет жизни. Коллеги называют его методически грамотным специалистом и наставником, который умеет раскрывать способности юных спортсменов.

Воспитанники Емельянова — учащиеся общеобразовательных школ округа — регулярно добиваются высоких результатов. Они успешно выступают на спартакиадах школьников по легкой атлетике, первенствах Московской области и первенствах России.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил Дмитрию Емельянову Благодарственное письмо и поздравил с высокой оценкой его труда.

«Желаю Дмитрию Николаевичу крепкого здоровья, новых талантливых воспитанников, ярких спортивных достижений и неиссякаемой энергии для реализации всех планов. Пусть ваши ученики продолжают прославлять Раменский округ на всероссийских и международных аренах», — сказал Малышев.

В администрации округа отметили особую признательность тренеру за многолетнюю работу и воспитание плеяды чемпионов. Профессиональная биография Дмитрия Емельянова доказывает: преданность своему делу ведет учеников к вершинам успеха.