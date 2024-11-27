Футбольного тренера из Ногинска признали лучшим в Подмосковье

Артем Сомов, который возглавляет футбольный клуб «Красное знамя», стал лучшим тренером Подмосковья по результатам сезона-2024. Мужчина начал руководить командой в этом году.

Спортсмен определился со своей профессией еще в школьные годы, поэтому поступил в один из московских университетов на физкультурное дело. Во время учебы ему присвоили квалификацию «Учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки». Далее Артем Сомов отучился в магистратуре по педагогическому направлению. Сейчас мужчина успешно тренирует футбольный клуб из Ногинска.

Артем Сомов подчеркивает, что награду он получил благодаря общим усилиям всей команды. Футбольный клуб «Знамя» стал чемпионом Подмосковья в этом году. Последний раз таких результатов команда добивалась 50 лет назад. Благодаря победе спортсмены смогут играть в профессиональной лиге. Также «Знамя» выиграло в этом году Кубок Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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