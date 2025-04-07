Тренер из Лобни стал президентом Федерации кобудо Подмосковья

Федерация занимается развитием восточных боевых единоборств и спортивной дисциплины кобудо. На пост главы организации избран тренер по карате и кобудо из Лобни Вениамин Гармаев.

Прославленный спортсмен и тренер родился в 1965 году, окончил Всероссийскую государственную академию физической культуры и спорта. Гармаев неоднократно был победителем всероссийских, европейских и мировых соревнований. Имеет седьмой дан карате до сито-рю, четвертый дано карате до рюэй-рю, первый дан карате до годзю-рю и четвертый дан рюкю кобудо симбукан.

Вениамин Гармаев является рефери международной категории, мастером спорта международного класса по каратэ, лауреатом национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». Под его руководством лобненские каратисты неоднократно становились победителями и призерами турниров различного уровня.

Кобудо базируется на принципах настойчивого совершенствования духа, разума и тела, гуманности и терпимости. Название дисциплины происходит от японских слов «ко» — старинный, «бу» — воинский и «до» — путь.