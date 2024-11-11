Тренер из Лобни Ольга Миляева победила на турнире по фехтованию

Тренер спортивной школы «Академия спорта» из Лобни Ольга Миляева заняла первое место на турнире по фехтованию в честь Евгении Скопцевой. Турнир прошел в Московской области, собрав сильнейших спортсменов региона.

Победа Ольги в возрастной группе стала результатом её постоянной работы и любви к спорту. Своим примером она вдохновляет юных фехтовальщиков, помогает им расти и стремиться к новым успехам. Коллеги Ольги отмечают ее профессионализм и верность своему делу.

Спорт в Лобне активно поддерживается, здесь работают восемнадцать спортивных секций, где дети и взрослые занимаются футболом, дзюдо, фехтованием и другими видами спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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