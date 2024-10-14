Тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов отметил 79-летие

Почетный гражданин Московской области и Чеховского района Сегодня Владимир Максимов отметил 79-й день рождения. Он является олимпийским чемпионом, заслуженным тренером СССР и России, а также президентом и главным тренером гандбольного клуба «Чеховские медведи».

Под его руководством клуб добился значительных успехов, включая 12 побед в Кубке России и звание 21-кратных чемпионов страны. Максимов награжден серебряной ветвью Международного Олимпийского комитета — за большой вклад в международное Олимпийское движение, а также многочисленными орденами и медалями за вклад в спорт.

В честь его дня рождения в Универсальном спортивном зале «Надежды России» завершился международный турнир среди юношей. Победу одержала команда «Краснодар-1», серебро досталось «Чехов СШОР», а бронза — Москве. Максимов лично поздравил победителей и вручил награды.

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