Тренер Федерации тактической стрельбы провел тренировку для тхэквондистов из Лобни

Представитель Федерации армейской тактической стрельбы России подполковник запаса Сергей Сало провел тренировку для воспитанников клуба тхэквондо «Центр-Восток» в Лобне. Он работает по совместительству тренером-преподавателем школы олимпийского резерва по единоборствам.

Сергей Сало также преподает в клубе «Центр-Восток». Он рассказал воспитанникам о тонкостях физической подготовки на Дне солидарности в борьбе с терроризмом. Принципы биомеханики в стрелковых видах спорта применяются и в тхэквондо. Юные спортсмены применили полученные знания на тренировке.

Отметим, в городском округе Лобня уделяют внимание развитию спорта. Около 20 бюджетных секций работает на территории, а воспитанники показывают высокие результаты на турнирах.

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