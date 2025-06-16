Тренажеры установят во дворе Фрязина

Администрация округа получила обращение от жителей дома № 6, расположенного на проспекте Мира, с просьбой установить в их дворе спортивную площадку. На обращение местных жителей оперативно отреагировали.

В настоящее время по указанному адресу уже ведутся работы по монтажу игрового комплекса. Для более детальной оценки ситуации и определения оптимального места для размещения тренажеров, начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта наукограда Павел Никишкин вместе со своими коллегами из Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» лично посетили территорию двора и провели осмотр. После обсуждения различных вариантов было выбрано наиболее подходящее место, учитывающее потребности жителей и особенности дворовой территории.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для жителей всех возрастов, детские и спортивные площадки — это важная часть городской инфраструктуры, и мы будем продолжать работу в этом направлении», — сообщил Павел Никишкин.

Согласно утвержденному плану работ, монтаж тренажеров будет завершен к 15 июля.