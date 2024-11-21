Тренажеры на игровой площадке отремонтируют в можайском поселке Синичино

Заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная осмотрела игровую зону в поселке Синичино и побеседовала с местными жителями. Она поручила профильным специалистам привести в порядок уличные тренажеры на площадке.

В Можайский Центр управления регионом обратились жители с просьбой отремонтировать уличные тренажеры. В рамках проекта «Пешие обходы» заместитель руководителя Можайского городского округа Елена Заболотная проверила игровую площадку в поселке центральной усадьбы совхоза «Синичино». Вместе с ней участок проинспектировали сотрудники администрации и представители Порецкого территориального отдела.

«Нашим жителям очень нравится эта площадка. Они целый год занимаются спортом на этих тренажерах. Но, к сожалению, ничего не вечно и сейчас они потребовали ремонт», — поделилась местная жительница.

Елена Заболотная поручила модернизировать тренажеры на площадке.

«Такие выезды в населенные пункты проходят регулярно. Это позволяет актуально реагировать на беспокоящие жителей проблемы и оперативно их решать», — подчеркнула она.

Отметим, что ранее Елена Заболотная совместно со специалистами Порецкого территориального отдела и жителями улицы Гагарина села Поречье оценила работу управляющей компании, осмотрела качество содержания дворов вблизи многоквартирных домов, а также состояние контейнерных площадок и детской игровой площадки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».