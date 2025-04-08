Трем ветеранам войны вручили знаки почетных граждан в Химках

В преддверии юбилейной даты глава округа Елена Землякова отметила долгожителей, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. Награды вручены за военные заслуги и многолетний труд на благо страны.

Торжественное вручение знаков почетных граждан прошло накануне 80-летия Победы.

«Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях. Сейчас их потомки вновь встали на защиту Родины», — написала глава муниципалитета Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Звания почетных граждан удостоены: Анатолий Александрович Зелов, служивший в мотоциклетном полку, проработавший почти четыре десятилетия слесарем-испытателем в НПО «Энергомаш»; Иван Андреевич Андрюхин, радист и разведчик, участник Курской битвы; Надежда Анисимовна Баранова, в годы войны трудившаяся на автобронетанковом ремонтном заводе.

«Наши дорогие ветераны — пример истинного мужества и любви к Отчизне. Мы делаем все, чтобы сохранить память о подвигах этих сильных духом людей и передать ее молодому поколению», — отметил председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский.

В Химках продолжается реализация патриотической программы «Успех V единстве поколений». В рамках проекта уже проведено более тысячи мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.