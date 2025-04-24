Трем ветеранам войны в Реутове присвоили звания почетных граждан

Реутов гордится своими героями и делает все возможное для сохранения их подвига в сердцах будущих поколений. В преддверии юбилея Победы совет депутатов городского округа принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин города» трем участникам Великой Отечественной войны.

Одним из них стал человек-легенда Виктор Опрышко. Пережив ужасы войны еще в раннем возрасте, он не сломался и исполнил свою мечту — помогал осваивать космос, крепить обороноспособность страны. Виктор Трофимович 62 года проработал в «НПО машиностроения». Его медали стали свидетельством многочисленных подвигов поколения победителей.

Звание «Почетный гражданин города» также присвоено ветеранам Великой Отечественной войны 95-летнему Николаю Петровичу Моргунову и 97-летнему Петру Георгиевичу Свинареву.

Глава городского округа Филипп Науменко отметил, что сохранить память о подвигах героях-земляков и передать традиции доблести от дедов внукам помогает проект «Успех в единстве поколений». «Через встречи, уроки мужества и волонтерские инициативы выстраивается живая связь между ветеранами, участниками боевых действий и молодежью», — отметил руководитель муниципалитета.