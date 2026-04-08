Трем семьям вручили ключи от новых квартир в Солнечногорске

В микрорайоне Локомотивный поселка Поварово передали ключи от новых квартир трем семьям. Переселение прошло в рамках программы обновления жилищного фонда.

В новый дом переехали жители аварийного жилья. Ранее они проживали в домах, признанных непригодными для жизни. Квартиры предоставлены с чистовой отделкой и полностью подготовлены к заселению.

На церемонии присутствовали заместитель главы муниципалитета Ольга Мошарова и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар. Они поздравили новоселов и отметили важность продолжающейся программы расселения.

Жилье передано в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». В квартирах установлена сантехника, оборудованы кухни, подключены все необходимые коммуникации. Во дворе обустроена детская площадка.

«Квартира светлая и теплая, есть просторная лоджия. Площадь больше, чем была раньше, это для нас очень важно», — рассказала одна из новоселов.

Ольга Мошарова подчеркнула, что работа по переселению продолжается.

«Мы планомерно ликвидируем аварийный фонд. Люди получают безопасное и комфортное жилье, где созданы все условия для нормальной жизни», — сказала она.

В ближайшее время в этот дом переедут более 180 человек. Новые квартиры предназначены для жителей аварийных домов № 18 в Поваровке и микрорайона № 2 в Поварово.