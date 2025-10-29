Трем семьям в Ленинском округе вручили ключи от новых квартир

В Ленинском округе ключи от новых муниципальных квартир получили три семьи. Торжественную церемонию провели в Центральной библиотеке.

Глава Станислав Каторов лично поздравил новоселов. Ключи получили граждане, которые стоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях по договорам социального найма.

«Для нас важно, чтобы каждая семья в нашем округе имела достойные жилищные условия. Сегодняшнее событие — это не просто формальность, а реальная помощь людям, которые долгие годы ждали улучшения жилищных условий. Мы продолжим планомерную работу по обеспечению жильем нуждающихся семей», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Муниципальное жилье в 2025 году получили 11 семей. Социальная программа работает в округе с 2016 года. За почти 10 лет количество очередников сократилось на 396 семей, что составляет 73%. Сегодня выдачу ключей ждут 146 семей.

«Мы получили квартиру в новом доме, расположенном в деревне Коробово. Квартира просторная и светлая. Район очень удобный для проживания. Инфраструктура активно развивается, напротив дома есть детский сад, ведется строительство новой школы. Мы все очень рады и счастливы», — поделилась своими впечатлениями одна из новоселов.

В администрации отметили, что действие программы будет продолжено, чтобы обеспечить нуждающихся жильем в соответствии с действующим законодательством.