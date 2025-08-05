Трем семьям из Одинцова вручили сертификаты на приобретение нового жилья

История длиной в шесть десятилетий завершилась — дома № 2 и № 6 на улице Институт в Больших Вяземах признаны аварийными и подлежат сносу. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил жилищные сертификаты трем семьям.

Свой новый адрес переселенцы выбирают сами — на средства жилищного сертификата.

«Село Перхушково, микрорайон Равновесие — там малоэтажная застройка, очень приятная атмосфера. Квартира без ремонта, то есть мы сами будем делать ремонт. Нам нужно будет еще вложиться», — поделилась участница государственной программы Подмосковья Анастасия.

Сертификат выдан по программе правительства Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Он дает возможность выбрать квартиру в любом районе области. Этаж, планировка, вид из окна — все зависит от желаний новоселов. Главное условие — квартира должна быть в новостройке. Только за прошлый год новой крышей над головой обеспечили более двух тысяч жителей региона.

Путь к новому жилью может занять всего месяц. Переселенец подает заявление в администрацию. Администрация, в свою очередь, проводит оценку квартиры и определяет стоимость. На эту сумму переселенец подбирает новое жилье — с ремонтом или без — разницы нет. Важно соблюсти другие условия.

«Жилое помещение у таких граждан должно быть единственное. И право собственности должно быть приобретено ранее, чем дом стал аварийным», — рассказала начальник управления жилищных отношений администрации Одинцовского городского округа Татьяна Бондарева.

На реализацию сертификата отводится несколько месяцев. Новые метры этим переселенцам предстоит подобрать до 1 октября.