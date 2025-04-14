Трейловый забег по историческим местам прошел в Химках

Весенний марафон «Химкинский рубеж» проводится уже девятый год подряд. Трасса проходит по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Забег состоялся по маршрутам Химкинского лесопарка и включал дистанции на 1,5 километра для детей, а также на 6, 13 и 26 километров — для взрослых. Организаторы заранее обозначили трассу специальной разметкой: красно-белыми лентами и табличками с интервалом от 50 до 200 метров.

Участники преодолевали холмы, лесные тропы и лыжные маршруты, а также проходили участок, где в годы войны находился оборонительный рубеж. По традиции, на одном из этапов марафона спортсмены почтили память погибших — состоялось возложение цветов к памятнику.

«Это был не просто забег, а настоящее путешествие по истории и природе. Бежать по маршруту, зная, что здесь когда-то проходил оборонительный рубеж, особенно волнительно. Такие мероприятия напоминают, как важно помнить прошлое», — отметил участник забега Олег Васильков.

Каждый сезон организаторы готовят оригинальные медали, посвященные значимым символам города: в этом году на них было изображено колесо обозрения.