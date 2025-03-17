Трейловый забег к 80-летию Победы пройдет в Химках 13 апреля

Забег по природному рельефу — трейл — в Химках будет приурочен к 80-летию Великой Победы. Спортсмены в ходе мероприятия возложат цветы к монументу в память о героизме советского народа.

Возможность совместить полезное с приятным и преодолеть дистанцию среди пейзажей Химкинского леса появится у спортсменов и любителей активного образа жизни. Каждый участник сможет самостоятельно определить комфортное расстояние: 1,5 километра (детская), 6, 13 и 26 километров (полумарафон).

Всех желающих приглашают на старт 13 апреля к Олимпийскому учебно-спортивному центру «Планерная». Заранее необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Спортсмены на время забега смогут оставить личные автомобили на бесплатной парковке по распечатанному пропуску. Его каждому участнику вышлют на электронную почту не позднее чем за день до трейла.