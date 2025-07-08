Трейл пройдет на экоферме в Серпухове 16 августа

16 августа на территории экофермы, расположенной в деревне Клейменово, состоится летний трейл «Summer Farm Trail» — спортивное событие, предлагающее участникам проверить свои силы на дистанциях различной сложности и протяженности. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организаторы подготовили трассы, рассчитанные на участников с разным уровнем подготовки, от начинающих до опытных спортсменов.

Дистанция на пять километров — «Резвый кролик», дистанция на десять километров — «Смелый Страус», дистанция на двадцать километров — «Красный Конь» и дистанция на 800 метров — «Веселый жеребенок», разработанная специально для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Эта дистанция не предполагает соревновательного результата, и каждый финишер получит памятную медаль участника.

Регистрация на все забеги уже открыта на официальном сайте мероприятия.