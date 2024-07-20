Трехтысячный ребенок родился в перинатальном центре Балашихи с начала года

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/Московский областной перинатальный центр

Ксения родилась с весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. Девочка стала трехтысячным ребенком, который появился на свет в Московском областном перинатальном центре в Балашихе с начала 2024 года.

Исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Людмила Седая поздравила родителей с появлением дочери. Она вручила им памятный подарок.

«Пусть Ксения растет и радует родителей каждый день и жизнь ее будет полна счастья и радости», — сказала Людмила Седая в телеграм-канале.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе 20 лет назад — в 2004 году. Здесь работают доктора и врачи высшей категории. Для рожениц созданы комфортные условия: организованы индивидуальные родильные залы. В центре применяются современные методы мониторинга состояния матери и новорожденного.

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