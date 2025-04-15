Трехстороннее соглашение по поддержке педагогов подписали в Дмитрове

В Дмитрове подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципалитета, управлением образования и Профсоюзом педагогов. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Созвездие».

Ежегодный документ обновляется на протяжении 20 лет, защищает социальные и трудовые права учителей. В этом году включили важные дополнения.

Главные изменения касаются трех ключевых направлений. Во-первых, дополнительные социальные гарантии получат мобилизованные учителя и их семьи. Во-вторых, для молодых педагогов создадут привлекательные условия работы. В-третьих, педагоги смогут получить служебное жилье или компенсацию за аренду даже если не имеют региональных льгот. При этом все ранее действовавшие гарантии сохранятся в полном объеме.

«Это соглашение — не просто формальность, а реальный инструмент для улучшения жизни педагогов. Мы вместе создаем условия, в которых учителя чувствуют себя защищенными и мотивированными. А значит — и качество образования будет только расти!» — сказал глава округа Дмитрий Курданин.

Начальник управления образования Татьяна Малинникова отметила, что новые положения обеспечат правовую поддержку для 4,5 тысяч педагогов в Дмитрове.

«Благодаря всесторонней поддержке главы муниципалитета наши педагоги могут быть уверены в завтрашнем дне!» — отметила руководитель профсоюзной организации Марина Шевченко.

Трехстороннее соглашение — шаг к созданию благоприятных условий для учителей. Дмитровский округ делает осознанную ставку на качественное образование, что в конечном итоге пойдет на пользу всем жителям муниципалитета. Новые социальные гарантии откроют перспективы для развития и притока молодых педагогов.