Трехлетнюю программу капитального ремонта домов утвердили в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило план капитального ремонта жилых домов на 2026–2028 годы. По программе запланирован ремонт кровель и чердаков, обновление фасадов и балконных плит, замена инженерных систем, укрепление фундаментов и подвалов, а также обновление лифтового оборудования.

Особенностью новой программы стало изменение процедуры выбора подрядчиков. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что за три года работы проведут в 4,4 тысячи многоквартирных домов. Таким образом повысят качество жизни 1,5 миллиона человек.

Больше всего домов отремонтируют в Балашихе — 367, Одинцовском округе — 364, Люберцах — 303, Мытищах — 117 и Лобне — 115. Для обеспечения качества на всех этапах предусмотрены регулярный технический надзор, информирование собственников, открытая система отчетности и использование современных энергоэффективных материалов и технологий.

Ознакомиться с полной программой капитального ремонта и перечнем домов можно на сайте.