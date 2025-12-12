Трехлетний план капитального ремонта в Богородском округе выполнили на 96%

Завершается реализация трехлетнего краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в Богородском округе. Сейчас работы выполнены на 96%, оставшиеся четыре процента доделывают в настоящее время.

В 2025 году работы были выполнены в 123 многоквартирных домах.

В жилом доме 42г на улице Советской Конституции, построенном в 1965 году, весной обновили кровлю. Работы выполнены в соответствии со всеми строительными нормами. Чуть позже, осенью, был сделан капремонт фасада.

В многоквартирном доме 51 на той же улице также успешно завершили капитальный ремонт кровли. Работы были проведены в рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2023–2025 годы.

Ремонт позволил устранить накопившиеся дефекты и обеспечить надежную защиту дома от атмосферных воздействий на долгие годы. Также специалисты привели в порядок системы внутреннего и фасадного газопроводов.

Администрацией Богородского округа уже сформирован план на 2026–2028 годы. В настоящее время Фонд капремонта проводит торги для определения подрядчиков.