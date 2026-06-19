Трехлетнего мальчика с 10 магнитами в желудке спасли в медцентре Рошаля

Трехлетний мальчик поступил в детский медцентр Рошаля после того, как проглотил 10 магнитов. Они успели соединиться между собой в брюшной полости и врасти в стенку желудка.

Дома мальчик решил попробовать магниты на вкус. Ему понравилось, и он съел целых 10 штук. Бригада скорой доставила маленького пациента в медцентр Рошаля. Там врачи обнаружили, что инородные тела соединились между собой через слизистую оболочку желудка и частично проникли в подслизистый слой.

Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев рассказал, что такие случаи представляют большую опасность для детского организма. Если не извлечь магниты вовремя, то они могут вызвать перфорацию в органе.

«В нашем случае мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами „крысиный зуб“ извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь — из подслизистого слоя желудка», — рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, он уже выписан домой.