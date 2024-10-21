Трехдневный турнир по боксу «Осенний ринг — 2024» прошел в Ногинске

На территории Богородского округа прошел трехдневный открытый турнир по боксу среди школьников и молодежи. В Ногинск приехали участники из разных уголков страны.

География участников широка: в турнире приняли участие боксеры из Москвы, Владимирской области, Балашихи, Малаховки, Электростали, Долгопрудного и других городов России — всего 88 спортсменов.

Это были по-настоящему яркие, захватывающие поединки. Каждый из участником — со своим характером, опытом и напором. Среди юношей 13-14 лет в своих весовых категориях первое место заняли Тарасов Ярослав, Прокопов Артем и Овчинников Андрей. Среди победителей 15-16 лет — Иван Коврежников, Михаил Иванов, Андрей Серебряков, Шамиль Агакишиев, Эмин Газарян, Мирослав Автономов, Дмитрий Глазков и Ярослав Лобанков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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