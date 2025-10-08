Трехдневный молодежный форум стартовал в Серпухове

В школе № 17 городского округа Серпухов начался первый форум школы лидерского актива «Другой Университет». Мероприятие организовали для вовлечения талантливой молодежи в общественно-политическую жизнь муниципалитета, региона и всей страны.

Школьники посетят проектные сессии, встретятся с депутатами, представителями власти, общественными деятелями, тренерами неформального образования и психологами. Полученные на мероприятиях знания помогут молодежи развить лидерские качества. А лучшие проекты, которые появятся в рамках форума, рассмотрят для реализации.

Глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета, руководителем «Молодой гвардии» в Московской области Дианой Алумянц побеседовали с ребятами из Серпухова, Пущина и Протвина. Все они целеустремленные и готовые к новым вызовам.

Отметим, что с 24 по 26 октября состоится форум школы лидерского актива для студентов. Он станет еще одной возможностью в неформальной обстановке обсудить актуальные темы развития общественной жизни муниципалитета и обменяться идеями.