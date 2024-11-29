Трехдневный форум молодых педагогов прошел в Подмосковье

Ежегодный форум «Я — педагог Подмосковья» прошел с 27 по 29 ноября в Московской области. Его главной целью стало создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых специалистов.

Мероприятие организовало Министерство образования Московской области совместно с областной организацией профсоюза работников народного образования и науки.

Три дня молодые педагоги проходили квесты, пробовали свои силы в интеллектуальных играх, участвовали в тренингах и ток-шоу и консультировались со специалистами профсоюзных организаций.

В программе, которая включала в себя открытые уроки мастер-класса от победителей региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства, поучаствовали более 250 человек.