Трехдневный форум молодых педагогов прошел в Подмосковье

Ежегодный форум «Я — педагог Подмосковья» прошел с 27 по 29 ноября в Московской области. Его главной целью стало создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых специалистов.
Мероприятие организовало Министерство образования Московской области совместно с областной организацией профсоюза работников народного образования и науки.
Три дня молодые педагоги проходили квесты, пробовали свои силы в интеллектуальных играх, участвовали в тренингах и ток-шоу и консультировались со специалистами профсоюзных организаций.
В программе, которая включала в себя открытые уроки мастер-класса от победителей региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства, поучаствовали более 250 человек.
Кот застрял под капотом машины в Москве
«Свинское отношение». Пассажир SH DIANA пожаловался на сорванный круиз в Антарктиду
Соревнования по плаванию прошли в Красногорске
Не менее 27 мирных жителей погибли за три дня в боях на северо-западе Сирии